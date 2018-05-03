Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu - Spor Toto Teşkilat Başkanı Kasapoğlu

Sabah gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun "Türkiye'de illegal bahis nasıl önlenir" konulu oturumu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İnteltek AŞ Genel Müdürü Ahmet Sezer'in katılımıyla düzenlendi.

The Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda açıklamalarda bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de yasa dışı bahisin 40 milyar lira civarında olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Teşkilat olarak elde ettikleri gelirin büyük bölümünü yine spora kaynak oluşturmak için kullandıklarının altını çizen Kasapoğlu, "Ükemizdeki yasa dışı bahis hacminin 40 milyar lira civarında olduğunu saklamayalım. Bazı tahminlere göre ise 60 milyar lira civarında yasa dışı bahis söz konusu. Bunun hem ülke ekonomisine hem de güvenliğine ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyoruz. Yasa dışı bahise yönelik özellikle 2013 yılından itibaren çok ciddi tedbirler alıp yaptırımlar uygulamaya başladık." diye konuştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının operasyonlarını yürüten İnteltek AŞ'nin genel müdürü Ahmet Sezer ise Türkiye'de yasal bahisin 12 milyar lira civarında bir hacminin olduğuna değinerek şunları söyledi:

"Bu işin yasa dışı boyutu 40 milyar lira civarında. Yasal taraftan elde edilen 12 milyar liranın yüzde 40'ı devlete gitmekte. İllegal bahislerden kaynaklı kayıplar nedeniyle ülke ekonomisinin ciddi darbe aldığını düşünmekteyim. Tabii oransal avantajları var. Para transferlerinin çok kolay olması, reklam, tanıtım gibi kanallarla destekleniyor olması, bu işin önemli parçalarından. Teknoloji kullanılarak hızla yayılmakta. Yurt dışına çıkan bu ciddi miktardaki paranın yurt içinde kalması önemli. Her yıl bir Milli Piyango İdaresi özelleştirmesine yakın bir paradan bahsediyoruz. Konunun üzerine hassasiyetle gidilmeli. Son 1,5 yılda önemli gelişmeler sağlandı. Devlet kurumlarının çalışmalarıyla artık 2017'de ciddi bir mücadelenin başladığını söyleyebilirim. Bu şekilde 40 milyar lira gibi bir rakamın ülke içinde kalması ağlanabilir."