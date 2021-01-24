Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel başkanı Köksal Kuş oldu
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Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel başkanı Köksal Kuş oldu

24.01.2021 19:52 | Son Güncelleme: 24.01.2021 20:27

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) 7. Olağan Genel Kurulunda Köksal Kuş genel başkan seçildi.

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) 7. Olağan Genel Kurulunda Köksal Kuş genel başkan seçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'nın internet üzerinden video konferans yöntemiyle bağlandığı genel kurulda, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya başkanlığındaki seçim kurulu Almanya'nın Köln kentinde bulunan UID Genel Merkezi'nde hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde delegeler oylarını internet üzerinden kullandı.

Seçim sonucu Köksal Kuş, UID'ın yeni genel başkanı oldu.

Genel kurulda, Kuş, görevi Bülent Bilgi'den devraldı.

Köksal Kuş, seçim sonrası yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını devam ederken hizmetlerin kesintiye uğramaması için kongreyi çevrim içi düzenlediklerini söyledi.

2004 yılında kurulan Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, tüm dünyadan gelen taleplere cevap verebilmek için 2018'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ismini aldığını hatırlatan Kuş, "Bu 17 yıl içinde, genel merkezde, bölgelerde ve şubelerde görev almış başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. UID'in tüm varlığı ile yurt dışında yaşayan insanımıza, gönüldaşlarımıza ve tüm insanlığa bundan sonra da en üst düzeyde katkı sağlayacağını belirtmek istiyorum." dedi.

Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel başkanı Köksal Kuş oldu
Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel başkanı Köksal Kuş oldu
Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel başkanı Köksal Kuş oldu
Uluslararası Demokratlar Birliğinin genel başkanı Köksal Kuş oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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