Çubuk ilçesinde bu yıl 13.'sü düzenlenecek "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" kapsamında turşucu esnafıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çubuk Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, festivalinin her yıl olduğu gibi bu yılda Eylül ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Festivalin amacının ilçe ekonomisine katkı sağlamak olduğunu anlatan Başkan Acehan, festival için hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Tüm turşucu esnafını festival alanında kuracakları stantlarda görmek istediklerini vurgulayan Acehan, şunları kaydetti:

"Gerçekten de festival bizden önceki Belediye Başkanlarımızdan Adem Tuğluca'nın ilçemize armağan ettiği çok güzel bir projedir. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyorum. İlçemizin tanıtımının yapılması yanında festivalde ilçeye çok büyük miktarda sıcak para girişi oluyor. Sadece festival süresince değil bir yıl süren bir ekonomik getirisiyle tüm ilçe halkına yönelik ekonomik döngü meydana getiriyor. Biz bunun için festivali eğlence gibi görmüyoruz. Festivaldeki amaç eğlence değil, amacımız vatandaşımızın emeğini ekonomiye kazandırmaktır."

Geçtiğimiz yıl yapılan ve hizmete giren festival alanının genişletilerek büyütüldüğünü aktaran Acehan, trafik akışının da sorunsuz olması için festival alanından Aşağı Çavundur Mahallesine doğru tek yön olarak vereceklerini kaydetti.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık ise, turşusu esnafı olarak festival alanında fire vermeden tüm üreticilerin yer alacağını söyledi.

Festivalin turşu satışlarına büyük katkısı olduğunun altını çizen Işık, düzenlenecek festival dolayısıyla Başkan Acehan'a ve ekibine teşekkür ederek, kooperatif olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini sözlerine ekledi.