Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?

13.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:29

İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu. Eğitim dünyasında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir ve Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir gibi konular merak edildi.

ULUSLARARASI CARİBOU MATEMATİK YARIŞMASI NEDİR?

Caribou Matematik öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir organizasyondur. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması ise dünya çapında online olarak düzenlenen bir matematik yarışmasıdır. Yılda 6 defa, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 kategorilerinde düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça dillerinde yürütülür. Türkiye' de yarışmaya katımak isteyen okullar ve öğrenciler yarışmaya bu dillerden uygun olanı seçerek katılırlar. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması yılda 1 kez düzenlenen ve öğrencileri yarıştırarak sıralamasını veren yarışmalardan farklıdır. Öğrenciler bir yıl boyunca 6 adet yarışma deneyimleyebilirler, böylece öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilebilir. Yarışma sonuçlarına ulaşmak için uzun süre beklemek gerekmez. Sonuçlar, yarışma tamamlanmasından en geç 1-2 gün sonra öğretmene mail olarak gönderilir. Ayrıca yarışma katılımı olan okullar ve öğrenciler, sitede yer alan o yılın ve bir önceki yılın yarışma soruları, online matematik ve mantık oyunları, calcrostic adı verilen puzzle etkinlikleri gibi ektsra materyallere ücretsiz olarak erişebilirler ve böylece uluslararası matematik etkinliklerini deneyimle imkanına sahip olurlar.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yarışma Takvimi

16 & 17 Ekim 2019

13 & 14 Kasım 2019

15 & 16 Ocak 2020

26 & 27 Şubat 2020

1 & 2 Nisan 2020

6 & 7 Mayıs 2020

BU YARIŞMAYA KATILMAK ÖĞRENCİLERE NE SAĞLAR?

Problem çözme becerilerini geliştirir. Zorlayıcı ve uluslararası düzeyde matematik etkinlikleri ile karşılaşmaları için fırsatlar sunar. Matematiksel dil kullanımının önemini ve evrenselliğini fark ettirir. 3.sınıftan 12.sınıfa kadar tüm öğrencilere değişik matematik deneyimi kazandırmak için ulaşılabilir bir platform sunar. Öğrencilerin unuttukları ya da henüz bilmedikleri matematiksel konseptleri keşfetmelerini ya da hatırlamalarını sağlar. Problem çözme deneyimine ek olarak, ilginç matematik bulmacaları ya da etkileşimli matematik etkinlikleri yoluyla matematiğe karşı olumlu motivasyon ve tutum geliştirmeyi sağlar. Matematiğe farklı bir pencereden bakmalarını sağlar. Yarışma sorularının cevapları İngilizce ve video çözümleri olarak sunulur. Böylece, öğrenci çözümleri takip edebilir ve bu durum ingilzcelerinin gelişmesi için de bir araç olarak görülebilir. İngilizce Matematik terminolojilerini kullanmalarını ve bunları zamanla öğrenerek bu kullanıma alışmalarını sağlar. Uluslarası düzeyde matematik problemleri çözebilmelerini ve bu tarz soru tiplerinden haberdar olmalarını sağlar. Uluslararası düzeyde matematik yapabilme sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırır. Eğitim dili İngilizce ya da Fransızca olan orta öğretim ya da yüksek öğretim kurumlarına geçiş öncesi adaptasyonu kolaylaştırır. Yılda 6 kere düzenlenen yarışma, bir süreklilik ve süreç gerektirdiği için, öğrenci üzerindeki değişimleri izleme fırsatı sunar. Sitede özel bir bölüm olarak bulunan bulmacalar ve matematik tarihi bölümü öğrencilerin bilgisayar başında verimli ve kaliteli zaman geçirmesini sağlar.

YARIŞMA KURALLARI

Öğrencilerin testi tamamlamaları için 60 dakika süreleri vardır. Sınav süresince hesap makinası kullanmak yasaktır. Kalem, kağıt, defter gibi malzemeler kullanılabilir. Öğrenciler sınavı kendi başlarına yapmalıdırlar. Başkalarından yardım almaları kesinlikle yasaktır. Eğer bir öğrenci, sınav süresince 30 dakikadan fazla bekler ve sistem boş kalırsa, öğrencinin katılımı iptal olur. Okul ya da öğrenci kayıt işlemi yaptıktan sonra okul bilgisayarlarından birini sisteme tanıtmanız gerekmektedir. Bu işlem bilgisayarların ip adresleri üzerinden, yarışma günü sınavın okulda gerçekleştiğini teyit etmek amacıyla sistem tarafından kontrol için gereklidir. Her yarışmada en az bir tane, öğrencilerin ilgiyle takip ettiği etkileşimli sorulardan bulunur.