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Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı

AA, Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
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Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, 8 farklı ülkeden 256 piyano sanatçısının katıldığı Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı.

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, 8 farklı ülkeden 256 piyano sanatçısının katıldığı Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki festivalin ilk gününde, müzisyen Elena Çekiç konser verdi.

Çekiç'e, Moskova Mariinsky Tiyatrosu Solistleri Ayuna Bazarguruyeva, Savva Khastaev ve Zabava Çocuk Korosu şarkıyla eşlik etti.

Konserin ardından Long Island Konservatuarı Piyano Bölüm Başkanı Tamara Poddubnaya, piyano resitali gerçekleştirdi.

Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, Hollanda, İsveç, Fransa, Amerika ve Rusya'dan 256 piyanist katıldığı festival, yarın da devam edecek.

Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı

Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı

Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı

AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Kongre, Bursa, Kültür Sanat, Haber

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