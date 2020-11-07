Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı

Türkiye'nin deniz üzerinde gerçekleştirilen en büyük tekne satış organizasyonu "Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı", Tuzla Viaport Marina'da başladı.

Türkiye'nin deniz üzerinde gerçekleştirilen en büyük tekne satış organizasyonu "Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı", Tuzla Viaport Marina'da başladı. 15 Kasım'a kadar sürecek fuarda fiyatı 50 bin liradan 70 milyon liraya kadar uzanan, her ihtiyaca göre 250 tekne sergileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez