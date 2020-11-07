Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı
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Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı

07.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 07.11.2020 22:00

Türkiye'nin deniz üzerinde gerçekleştirilen en büyük tekne satış organizasyonu "Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı", Tuzla Viaport Marina'da başladı.

Türkiye'nin deniz üzerinde gerçekleştirilen en büyük tekne satış organizasyonu "Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı", Tuzla Viaport Marina'da başladı. 15 Kasım'a kadar sürecek fuarda fiyatı 50 bin liradan 70 milyon liraya kadar uzanan, her ihtiyaca göre 250 tekne sergileniyor.

Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı
Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı
Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı
Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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