Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı
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Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı

09.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:18

Irak'ta, yerli ve yabancı yaklaşık 300'den fazla yayınevinin katılımıyla düzenlenen ve Iraklı şair Muzaffer el Nevvab'nın adını taşıyan "Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Irak'ta, yerli ve yabancı yaklaşık 300'den fazla yayınevinin katılımıyla düzenlenen ve Iraklı şair Muzaffer el Nevvab'nın adını taşıyan "Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı
Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı
Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı
Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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