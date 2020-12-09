Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı
09.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:18
Irak'ta, yerli ve yabancı yaklaşık 300'den fazla yayınevinin katılımıyla düzenlenen ve Iraklı şair Muzaffer el Nevvab'nın adını taşıyan "Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.
Irak'ta, yerli ve yabancı yaklaşık 300'den fazla yayınevinin katılımıyla düzenlenen ve Iraklı şair Muzaffer el Nevvab'nın adını taşıyan "Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed