"Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı
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"Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

12.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:54

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Osman Varol, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hitabı seslendirildi.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi ile başlayan Milli Mücadele ateşinin tutuştuğu günün 101. yıl dönümünü kutladı.

Gelenek haline gelen, 12 Haziran'da başlayıp 22 Haziran'da tamimin açıklandığı gün son bulan etkinlikler dizisi olan festivalin hayırlı olması temennisinde bulunan Varol, "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyorum. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilere de uzun ömür diliyorum." diye konuştu.

Sarı da Atatürk'ün 101 yıl önce Samsun'a çıkışıyla başlayan istiklal mücadelesi sürecinde kentin önemine değinerek Amasya halkı olarak tarihte yer edinmekten onur duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Belediye tarafından yaptırılan, Mustafa Kemal Atatürk'ü Amasya'da karşılayan 53 kişinin isimleri Yavuz Selim Meydanı'ndaki duvara asıldı.

Araç korteji, İlber Ortaylı söyleşisi, "Milli Mücadele Yıllarında Amasya" konferansı düzenlenecek festival, 22 Haziran'da Amasya Tamimi Töreni ile son bulacak.

'Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali' başladı

Kaynak: AA

Manşet

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