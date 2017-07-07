Uluslararası Antalya Üniversitesinin İsmi "Antalya Bilim Üniversitesi" Oldu

2012 yılında Türkiye'nin yükseköğrenimine katkı sağlamak amacıyla Antalya'da eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Uluslararası Antalya Üniversitesi, 1 Temmuz tarihli Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan değişiklik ile "Antalya Bilim Üniversitesi" adını aldı.



Üniversiteden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Üniversitemizdeki bu değişim kamuoyu tarafından sadece ad değişikliği olarak değil, aynı zamanda bir vizyon değişikliği olarak algılanmalıdır. Türkiye'deki toplumsal dönüşüm, genç nüfusun artışı, kalite ve saydamlık talepleri gibi iç değişimler; AB üyelik süreci ve küreselleşme gibi dış gelişmeler her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da birçok yenilik ve değişim ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Üniversitelerin kendi aralarında ihtisaslaşmaları; ülkemize her bakımdan önderlik etmeleri; bilim ve teknoloji üretmeleri; Türkiye'nin meseleleriyle yapıcı bir şekilde yakından ilgilenmeleri; bilimsel yayın yapmaları ve proje üretmeleri; gibi önemli konularda yapacağı çalışmaların ülke gelişimine katkı yapacağı şüphesizdir. Eskiden sadece bilgi üretmesi beklenen üniversitelerden artık ürettiği bilgiyi etkin bir şekilde kullanması ve yeni üretimler için kaynak oluşturması bekleniyor. Fakat artık üniversiteler teknoloji odaklı şirketlerle işbirliği imkanları arıyor. Araştırma ve öğretim yuvası olarak görülen üniversiteler, artık bilim ve teknoloji temelli yeni ticari etkinliklerin kuluçka merkezi olarak görülüyor" denildi.



Antalya Bilim Üniversitesinin, bu gerçekleri referans alarak yeni bir vizyon yolculuğuna başladığı açıklamada, "Sadece Antalya değil, bölgemizi hatta ülkemizi bu bilimsel ve ekonomik değerlerle büyük bir Kampüs alanı haline getirmemiz gerekiyor. Eğitim ya da AR-GE kampüsü değil, düşünce üretiminden markalaşmış ve pazar payına ulaşmış ürün üretimine kadar tüm döngüyü ve ekosistemi içine alan 'Bilim Üretim Kampüsü' modeli üzerinde çalışmamız gerekecek. Fikriyle, projesiyle, AR-GE'sigesiyle, teknolojisiyle, inovasyonuyla, markalaşmış ve pazarlaşmış ürünüyle bir Bilim Üretim Kampüsü olacağız. Bu kampüsün sınırları Üniversitemiz değil, Antalya olacak, Türkiye olacak, Dünya olacak. Antalya Bilim Üniversitesi olarak bu anlayış değişikliğimizin, -İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış; kendi teknolojisini üreten, kullanan, markalaştıran ve pazara sunan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye- vizyonuna önemli bir katkı sağlayacağına da gönülden inanıyoruz.



Dünyanın en güçlü silahının ateşlenmiş insan ruhu olduğunu söylerler. Antalya Bilim Üniversitesi olarak bölge ve ülke insanının ve kurumlarının ruhunu ateşlemek için üstümüze düşen tüm sorumluluğu almaya hazırız. Güçlü akademik ve idari kadromuzdan güç alarak yeni vizyonumuzla Antalya Bilim Üniversitesinde öğrenim görüyor olmanın gücünü ve ayrıcalığını hisseden, farklılıkları kabul eden ve fark yaratan bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA