Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

"Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" olmak üzere 4 kategoriden eserlerin izleyiciyle buluşacağı 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı.

"Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" olmak üzere 4 kategoriden eserlerin izleyiciyle buluşacağı 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Festival Genel Koordinatörü İsmail Timuçin ve Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan katıldı.

Altın Koza Film Festivali, çeşitli etkinliklerle 19 Eylül'e kadar sürecek.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Namaz Vakitleri Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Cristiano Okan Buruk Ozan Tufan Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Turgut Özal Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 13:10:04. #1.12#