"Uluslararası 8. EgeArt Sanat Günleri"

06.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:09

Çalıştaya, EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, Ardahan Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Filiz Öztürk, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Öndoğan, çalıştayda yaptığı konuşmada, "8.Uluslararası EgeArt Sanat Günleri kapsamında 5 çalıştay gerçekleştirdik ve bu çalıştaylardan birisi de "Koştorla Seramik Pişirme Çalıştayı" oldu. İzmir'de ilk kez düzenlenen sanat etkinliği Ardahan Üniversitesi'nden değerli hocamız Dr. Filiz Öztürk yürütücülüğünde 40 kişilik bir kadroyla gerçekleşti ve bu çalışmayı 3 gün boyunca yürüteceğiz. Dr. Filiz Öztürk hocamızdan aldığımız bilgilere göre Koştorla Seramik Pişirme yöntemi, ilk seramik üretim tekniklerinden birisi ve bunu uluslararası EgeArt Sanat günleri kapsamında gerçekleştirmek olmaktan dolayı üniversite olarak çok mutluyuz.Ayrıca böyle eski ve geleneksel bir üretim tekniğini değerli Dr. Filiz Öztürk hocamız ve etkinliğimize katılan Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinden değerli öğrencilerimiz ile gerçekleştirmekten dolayı da gururlu ve mutluyuz. 3 üniversite işbirliğinde çok disiplinli bir şekilde uluslararası sanatçılarla gerçekleştirilen çalıştaylardan birisi olan Uluslararası Koştorla Seramik Pişirme Çalıştayına ait teknikle desenlenmiş seramiklerin sergimizde görebileceksiniz" dedi

Etkinlik kapsamında yaptıkları çukur pişirme deneyi ile bilgiler veren Dr. Öztürk, " Bu deneyimi ilk önce bisküvi pişirerek tecrübe ettim, daha sonra da ateşin soğukluğunu ve sıcaklığını kontrol edebildiğini görerek oksitlerle bisküvisi yapılmış ürünler pişirmeye başladım. Yaptığımız etkinlik deneysel bir fırındır ve buradaki amacımız; bisküvisi yapılmış seramiğin üzerinde metal oksitler ve metal tozlarıyla çeşitli desenler, görsel efektler ve oyunlar yakalamayı amaçlamak. Bu fırının bir sınırı yok, her farklı fırında değişik etkiler elde ediliyor. Örneğin; son yaptığım pişirimi -7 derece de gerçekleştirmiştim ve başarılı sonuçlar elde ettim. İşlemi yaparken seramikleri çatlatmadan yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler