Uluslararası 55. Troia Festivali

Çanakkale'de bu yıl 55'incisi düzenlenen "Uluslararası Troia Festivali" törenle başladı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Troia Antik Kenti'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, festivalin 55'incisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Troia'nın UNESCO'nun dünya mirası listesinde olduğunu hatırlatan Gökhan, "Bu antik kent sadece Çanakkale'nin değil ülkemizin, hatta dünyanın göz bebeği. Zamanlar üstü bir değer ve tüm insanlığa ait bir hazine. Maziden kalmış ve atiye nakledilecek bir kadim ve bir büyük medeniyet. 2018 Troia Yılı işte bu yücelikler buluşması için eşsiz bir fırsat. Tozlarından arındırılan bu birikim, 2018 Troia Yılı ile daha da ışıldıyor. Bu göz kamaştırıcı güzellik, özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Troia'dan çıkarılan arkeolojik eserlerin sergileneceği Troia Müzesinin 2018 yılında açılacak olmasıyla daha bir anlamlı." diye konuştu.

Troia'ya ait eserlerin Troia'da kalması gerektiğini vurgulayan Gökhan, "Troia'nın kayıp hazineleri ait olduğu yere, Troia'ya iade edilmelidir. Bununla birlikte Homeros'un İlyadası 7'den 70'e herkesçe okunmalıdır. 2018 Troia Yılı'nın bir Anadolu medeniyeti olan Troia'ya ve tüm Anadolu'ya büyük zenginlikler sunmasını ve Troia'nın dünya çapında kültürel bir cazibe merkezi olmasını diliyorum." dedi.

Gökhan, konuşmasının ardından, 2002'den itibaren dağıtılan "Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü"nü Homeros ve Troia'ya yaptığı katkılardan ötürü Prof. Dr. Haluk Şahin'e verdi.

Prof. Dr. Şahin, dünyada çok az kişiye nasip olacak bir ödüle layık görülmekten dolayı büyük onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Troia'nın her geçen gün tanınırlığı artan bir merkez olduğuna işaret eden Şahin, bunun gelişmesine ve Troia'nın daha da tanınan bir yer olmasına destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, çevre ilçe ve beldelerin belediye başkanları, daire amirleri, yabancı konuklar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.