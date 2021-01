Ulusal Muhafız nedir? ABD Ulusal Muhafızlar kimdir? Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları kimlerdir?

Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Donald Trump destekçilerinin Joe Biden'ın yer aldığı kongre binasına zorla girmesi sonucu, ABD başkenti Washington'ın ek 200 Ulusal Muhafız talep ettiği duyuruldu. ABD karıştı ve ulusal muhafızlar kongre binasına girdi! ABD darbe girişimi üzerine Ulusal Muhafız nedir? ABD Ulusal Muhafızlar kimdir? Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları kimlerdir? soruları araştırılmaya başlandı. Sizin için detaylı olarak açıklıyoruz.

ABD ULUSAL MUHAFIZ NEDİR? ULUSAL MUHAFIZLAR KİMLERDİR?

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları (İngilizce: National Guard of the United States), Amerika Birleşik Devletleri'nin her eyaleti, Guam, ABD Virgin Adaları, Porto Riko ve başkent Washington, DC bölgelerinde hem eyalet hem de federal hükümete bağlı olan rezerve kuvvetleridir. Ulusal Muhafızlar ülkenin iç güvenliğini sağlamak, büyük çaplı toplumsal olaylara müdahale etmek ve doğal afetlerde yardım etmekle görevli olup 2003 yılından itibaren de ülke dışında görev yapabilmektedirler.

Ulusal Muhafızlar, Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin ortak bir birimi olup Kara ve Hava Ulusal Muhafızları olmak üzere ikiye ayrılırlar. National Guard diye de bilinen ABD ulusal muhafızlar, bugün kongre binasına girdiler!