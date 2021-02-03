"Ulusal Eğitim ve Güç İnşası" kitabı çıktı

Pertevniyal Lisesi'nin mezunlar derneği başkanı Dr. Osman Gültekin'in, Türkiye'de eğitimin ülke kalkınması ve güçlenmesindeki rolünü sorgulayan 'Ulusal Eğitim ve Güç İnşası' kitabı çıktı. Gültekin, kitabını yetiştiği ekol olan Pertevniyal Lisesi ve camiasına ithaf ettiğini açıkladı.

Eğitim ve gu¨ç kavramları arasındaki ilişkiyi birçok değişik akademik disiplinin bakış açısı ile inceleyen Dr. Osman Gültekin, Tu¨rkiye örneği u¨zerinde detaylı bir çalışma hayata geçirdi. Çalışmasını 'Ulusal Eğitim ve Güç İnşası' adıyla kitaplaştıran Gültekin, kitabında ulusal eğitimin ülkelerin güçlenmesine birçok alanda nasıl katkıda bulunduğunu ve eğitimin birey seviyesinden, devletler ve uluslararası sistem seviyesine nasıl bir serüven geçirdiğini hem Türkiye'den hem de dünyadan örnekler vererek anlattı.

"EĞİTİM, ÜLKE SINIRLARI İÇİNDE BİR GÜÇ İNŞA EDİCİSİ OLARAK ÇALIŞIR"

'Ulusal Eğitim ve Güç İnşası' kitabında Türkiye'de eğitimin ülke kalkınması ve güçlenmesindeki rolünü irdeleyen Dr. Osman Gültekin, "Eğitimin, iktisatta beşeri sermaye, ekonomik bu¨yu¨me ve kalkınma; sosyolojide toplumsal değişim ve modernleşme; siyaset bilimi ve kamu yönetiminde siyasal sosyalleşme, demokratikleşme ve kamu politikası oluşturma; eğitim biliminde çok ku¨ltu¨rlu¨ pedagoji, yu¨ksek öğretim yönetimi ve karşılaştırmalı eğitim; uluslararası ilişkilerde ise barış oluşturma ve ulus inşası ile yakın ilgisi bulunur. Değişik disiplinlerde eğitim ile ilgili olan teorilerin çoğu, eğitimin yapısı itibariyle bir u¨lkenin gu¨çlenmesini sağladığı ve o u¨lkenin gu¨ç birikimi için hayati önem taşıdığı fikrini destekler. Dolayısıyla bu açıdan eğitim, u¨lke sınırları içerisinde bir gu¨ç inşa edicisi veya u¨reticisi gibi çalışır. Bu noktada Türkiye dahil tüm ku¨resel eğitim paydaşlarının sorunları ciddi bir şekilde ele alıp, kalıpları yıkacak bir şekilde yapısal değişikliklere gitmesi ihtiyacı muhakkaktır" dedi.

KİTABIN GELİRLERİ PERTEVNİYAL LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK AKTARILACAK

"Ulusal Eğitim ve Güç İnşası" kitabıyla ilgili yapılan açıklamaya göre:

"Kitapta eğitim ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler arasındaki ilişkinin incelenmesi konusunun seçilmesinde yazarın akademik merakının haricinde, yaşadığı şahsi deneyimlerin de etkisi olduğu görülüyor. 1990'lı yıllarda Tu¨rkiye'de eğitimde ticarileşme eğilimleri artarken, Tu¨rkiye'nin köklu¨ eğitim camialarından biri olan Pertevniyal Lisesi yıllarında bu ticarileşmenin etkisinden kendisini lise öğretmenlerinin özverili yaklaşımı ile yalıttığını belirten Dr. Osman Gültekin, kitabını da Pertevniyal Lisesi ve camiasına ithaf ediyor. Gültekin, Türkiye'nin ulus inşasında ve kalkınmasında büyük emekleri geçen birçok Pertevniyal Lisesi mezununun olduğunu belirterek, köklü eğitim camialarının ülkemiz için önemine dikkat çekiyor. Halihazırda Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği (PLYD) Yönetim Kurulu Başkanı olan Gültekin'in kitaptan elde edeceği gelir ise dernek bünyesindeki Pertevniyal Mentörlük Programı öğrencilerine burs olarak aktarılacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı