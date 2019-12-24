"Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" - Detay
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"Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" - Detay

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi Katılımcılar İstiklal Marşı okunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı.

24.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:34

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un salona gelişi

Katılımcılar

İstiklal Marşı okunması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" - Detay
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