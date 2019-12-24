"Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" - Detay
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi Katılımcılar İstiklal Marşı okunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı.
24.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi
Katılımcılar
İstiklal Marşı okunması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı.
Kaynak: AA