Ulus'ta alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor
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Ulus'ta alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Ulus'ta alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Ulus Belediyesi tarafından Kaldırım Mahallesi'ndeki sokaklarda alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Ulus Belediyesi tarafından Kaldırım Mahallesi'ndeki sokaklarda alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, gazetecilere, mahalledeki Zambak, Kelebek, Reyhan, Çakıroğlu sokaklarının üstyapı çalışmaları için ihale sürecinin tamamlanmasının ardından sözleşme aşamasını başlattıklarını söyledi.

???????Yüklenici firmaya yer tesliminin ardından çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Uzun, "Ulus'umuzun daha yaşanabilir bir ilçe olması için başlattığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kentimizin alt ve üstyapısını güçlendirmek için geceli gündüzlü bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız Kaldırım Mahallesi'nde Zambak, Kelebek, Reyhan, Çakıroğlu sokaklarında devam edecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bu sokaklarımızın da alt ve üstyapı sorunu ortadan kalkacak. 'Doğa kenti Ulus' hedefimiz doğrultusunda bu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

Ulus'ta alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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