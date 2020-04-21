Uludereliler Belediye Başkanı Ürek'in çağrısına uydu, evlerinden çıkmadı
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Sait Ürek, Uludere, Şırnak

Uludereliler Belediye Başkanı Ürek'in çağrısına uydu, evlerinden çıkmadı

Uludereliler Belediye Başkanı Ürek'in çağrısına uydu, evlerinden çıkmadı Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

21.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:45
Uludereliler Belediye Başkanı Ürek'in çağrısına uydu, evlerinden çıkmadı

Uludereliler Belediye Başkanı Ürek'in çağrısına uydu, evlerinden çıkmadı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Başkan Ürek'in çağrısını dikkate alan ilçedeki aşiretler, evlerinden çıkmayarak korona virüsün yayılmasını önledi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Goyan, Kaşuran ve Badikan aşiretlerine seslenerek korona virüs salgını nedeniyle bir süre daha evlerinde kalması çağrısı yaptı. Başkan Ürek'in çağrısı karşılık buldu. İlçe halkı, evlerinden çıkmayarak korona virüsün yayılmasını önledi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ürek, ilçede bir vakanın görülmediğini söyledi. Ürek, "Korona virüs salgını ülkemizde çıktığı günden beri sıkı tedbirler aldık. Özellikle temizlik çalışmalarımız daha çok arttı. İlçe merkez ve köylerde dezenfekte çalışmaları yaptık. Camilerde toplu alanlarda önlemlerimiz arttırdık. İlçede giriş ve çıkışlarda vatandaşların ateşleri sürekli ölçülüyor. Sürekli cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız rutin bir şekilde devam ediyor. Çok şükür şimdiye kadar bir vaka görülmedi. Yardıma muhtaç ailelerimize bin 100 adet koli gıda yardımı dağıttık dağıtmaya devam ediyoruz. Sokak hayvanlarımız için yem ve mama getirerek barınaklar yaptık. Kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı olan ailelerimiz için ekiplerimiz tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İlçemize bağlı köylerimizde dezenfekte çalışmalarımız oldu. kaymakamlık, jandarma ve polis ekipleriyle beraber topyekun bu virüsle mücadelemiz sürüyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. İlçemizde bulunan aşiretlerimize Türkçe ve Kürtçe sesleniyorum, evinizde kalın mümkün olmadıkça evden çıkmayın bizi arayın biz sizin kapınıza tüm ihtiyaçlarınızı getireceğiz. Bu salgın inşallah en kısa zamanda terk edecek memleketimizi ülkemizi. Birine bulaşırsa hepimiz zarar görürüz" dedi.

İtfaiye ekibi şefi Ali Ürün ise her gün temizlik çalışmalarının yanı sıra dezenfekte çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Ürün, "İlçedeki Demokrasi Meydanından başlayıp tüm sokak ve mahalle aralarını sürekli yıkıyoruz. Bugüne kadar aldığımız önlemler sayesinde çok şükür virüs gelmedi ilçemize. Bu çalışmalarımız belediye başkanımızın talimatlarıyla inşallah devam edecektir. Milletimizin hizmetindeyiz" diye konuştu.

Uludereliler Belediye Başkanı Ürek'in çağrısına uydu, evlerinden çıkmadı

Kaynak: İHA

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