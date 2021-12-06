Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (4) - Haberler
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Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (4)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (4)

AMATÖR DAĞCILARA 14 SAAT SONRA ULAŞILDIBursa'dan Uludağ'a sabah saatlerinde gezmek için çıkan ve küçük zirve ile büyük zirve arasında 1 kişinin ayağının burkulması sonucu mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldı.

BURSA (DHA) - AMATÖR DAĞCILARA 14 SAAT SONRA ULAŞILDI

Bursa'dan Uludağ'a sabah saatlerinde gezmek için çıkan ve küçük zirve ile büyük zirve arasında 1 kişinin ayağının burkulması sonucu mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuktan korunmak için kardan mağara yaparak hayatta kalmayı başaran Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ayağı burkulan Ali Can'ın yürümekte zorlanması nedeniyle iniş yoluna günün aydınlanması ile geçileceği öğrenildi.


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Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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