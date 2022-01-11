Ulucanlar Cezaevi Müzesi geçen yıl 221 bin ziyaretçi ağırladı

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Türk siyasi tarihinde önemli biri yere sahip olan Ulucanlar Cezaevi Müzesini geçen yıl 221 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamada, Türk siyasi hayatının geçmişine tanıklık etmek isteyen ziyaretçilerin Kovid-19 salgını dönemindeki kısıtlamalara karşın müzeye büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada Ulucanlar Cezaevi Müzesinin, kısıtlamalara rağmen geçen yıl 221 bin kişi tarafından ziyaret edildiği kaydedildi.

Müzeyi ziyaret edenler koğuşların, tecrit odalarının, zindanların yanı sıra burada yatan ünlü gazeteci, edebiyatçı ve siyasetçilerin kişisel eşyalarını da görme fırsatı yakalıyor.

"Hilton Koğuşu" olarak adlandırılan koğuşla birlikte çok sayıda idamın gerçekleştiği darağacının da yer aldığı müze, pazartesi hariç, 10.00-17.00 saatleri arasında görülebiliyor.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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