Uluç Özülker kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Uluç Özülker hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Açık oturum programlarına katılan Uluç Özülker merak ediliyor. Peki Uluç Özülker kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi hakkında tüm bilgiler yazımızda...

Türk diplomat Uluç Özülker'in hayatı ve biyografisi çok merak edilmektedir. Peki Uluç Özülker kimdir, aslen nereli, görevi nedir, mesleği ne, hangi kanallarda açık oturuma katılıyor?

ULUÇ ÖZÜLKER KİMDİR?

Uluç Özülker, 11 Mart 1942 doğumlu Türk diplomat.

Uluç Özülker doğum tarihi : 11 Mart 1942

Uluç Özülker kaç yaşında : 78 yaşında

Uluç Özülker nereli : İstanbul doğumlu

Uluç Özülker mesleği ne : Diplomat, Büyükelçi

Özülker, 11 Mart 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1961'de Galatasaray Lisesi'ni ve 1965'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 1993-1995 yılları arasında Trablus (Libya) Büyükelçiliği, 1995-1998 arasında AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, 1998-2000 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcılığı, 2000-2002 yıllarında OECD nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve 2002-2005 arasında Paris Büyükelçiliği görevini icra ettikten sonra 2006'da Paris Büyükelçiliği görevinden dönüşünde, kendi isteğiyle emekli oldu. 41 yıla yaklaşan Dışişleri görevinin ardından hâlen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ders vermekte ve Türkiye Avrupa Vakfı Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. Özülker, ayrıca eski MİT Müsteşarı Bahattin Özülker'in oğludur.