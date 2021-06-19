Uluç Bayraktar evlendi!
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Uluç Bayraktar evlendi!

Uluç Bayraktar evlendi!
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Ezel", "Son", "Karadayı", "Çarpışma", "İçerde" ve son olarak "Babil" dizilerinin yönetmenliğini yapan 46 yaşındaki Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük olan Hamamcıoğlu'yla Emirgan La Boom'da dün düzenlenen törenle evlendi.

"Ezel", "Son", "Karadayı", "Çarpışma", "İçerde" ve son olarak "Babil" dizilerinin yönetmenliğini yapan 46 yaşındaki Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük olan Hamamcıoğlu'yla Emirgan La Boom'da dün düzenlenen törenle evlendi.

Düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Alara Hamamcıoğlu, Uluç Bayraktar'ın son filmi "9.75"in yardımcı yapımcılığını üstlenmişti.

Kaynak: Hürriyet

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