Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

15.12.2020 22:56 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:07
Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

İsrail'de yapılan bir araştırmada bilim insanları, ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların koronavirüsü (Covid-19) öldürebileceğini ve odaları sterilize etmek için klima sistemlerine dahil edilebileceğini açıkladı.

İsrail'de yapılan bir araştırmada bilim insanları, ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların koronavirüsü (Covid-19) öldürebileceğini ve odaları sterilize etmek için klima sistemlerine dahil edilebileceğini açıkladı.

İsrail'de yapılan bir araştırmada, ultraviyole ışınlarını yayan LED ışıklarının koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı. Ultraviyole ışığın daha önce Covid-19'a neden olan da dahil olmak üzere koronavirüsleri öldürdüğü keşfedilmişti. Ancak yapılan araştırmada LED ışıklardan yayılan ultraviyolenin de etkili olduğu ifade edildi. Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. Hadas Mamane, LED ampullerin kolay, hızlı ve ucuz dezenfeksiyon yöntemleri sunabileceğini altını çizdi.

"ODAYA VERİLEN HAVA STERİLİZE EDİLEBİLİR"

Mamane, "Tüm dünya şu anda koronavirüsü dezenfekte etmek için etkili çözümler arıyor. Sorun şu ki, bir otobüsü, treni, spor salonunu veya uçağı kimyasal püskürtmeyle dezenfekte etmek için fiziksel insan gücüne ihtiyacınız var ve püskürtmenin etkili olabilmesi için kimyasalın yüzeyde etki etmesi için zaman vermeniz gerekiyor. Bununla birlikte, LED ampullere dayalı dezenfeksiyon sistemleri, örneğin havalandırma sistemine ve klimaya kurulabilir. Emilen ve ardından odaya verilen havayı sterilize edebilir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Meksika'da bulunan Aztek kafatası kulesinin yeni kısımları gün ışığına çıktı
Meksika'da bulunan Aztek kafatası kulesinin yeni kısımları gün ışığına çıktı
FDA'dan Moderna'ya aşı için yeşil ışık: Beklentileri karşılıyor
FDA'dan Moderna'ya aşı için yeşil ışık: Beklentileri karşılıyor
'Hendek ateşi' hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Ezgi Mola Defne Samyeli Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Rusya Ak Parti Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 23:12:27. #1.15#
title