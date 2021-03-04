Ultima Online nedir? | Ultima Online nasıl oynanır, sistem gereksinimleri nelerdir?

Origin Systems tarafından geliştirilen Ultima Online 1997 yılında piyasaya sürülen MMORPG oyunudur. Bugünlerde yüzlerce insan neden UO gibi eski bir oyunu oynamayayım diye düşünüyor. Sebeplerinden bir tanesi oyun oynanış açısından diğer oyunlardan çok daha iyidir. Peki Ultima Online nedir, nasıl oynanır, sistem gereksinimleri nelerdir?

1997 yılında Origin Systems tarafından geliştirilen Ultima Online, günümüzde hala geniş bir oyuncu kitlesine sahip. Çocuklardan yetişkinlere her yaştan oyuncu kitlesine hitap oyunu daha detaylı inceleyelim.

ULTİMA ONLINE NEDİR?

Ultima Online 1997 senesinden beri günümüze kadar gelebilmiş, hala geniş bir oyuncu kitlesi olan çok nadir bir MMORPG'dir. Günümüzde Ultima Online'ı çocuklardan yetişkinlere her yaştan insan oynamaktadır. Ultima Online, veya kısa adıyla UO, ilk çıktığı günden sonra üzerine bir çok ek paket çıkmıştır. Hala da çıkmaya devam etmektedir.

NEDEN ULTIMA ONLİNE?

Bugünlerde yüzlerce MMORPG varken neden UO gibi eski bir oyunu oynayayım diye düşünüyor olabilirsiniz. Sebeplerden birisi, oyun oynanış açısından diğerlerinden çok daha iyidir. Ayrıca, UO'da kendinize zaman ayırmanız daha kolaydır. Diğer oyunlar daha bağımlılık yapıcı, istediğinizde çıkamayacağınız tarzda şeyler içerir. UO ise sadece eğlence amaçlıdır, size gerçek hayatınıza dair daha çok zaman bırakır. İstediğinizde çıkıp başka şeyler yapabilirsiniz. İstediğinizde ise oyuna girip diğer oyuncular veya yaratıklarla savaşabilirsiniz. UO tamamen ücretsiz bir oyundur. Ayrıca hızlı çalışmak için çok iyi son model bir sistem istemez.

OYUNA İLK GİRİŞ

Oyuna ilk girdiğinizde karşınızda karakter ekranı gelir. Hiç karakteriniz olmadığı için karakter yaratma ekranına yönleneceksiniz. Bu ekranda "Advanced"i seçin ve sonraki ekranda istediğiniz skilleri seçin. Devam ettiğinizde çıkacak ekranda karakterinizincinsiyet, ten rengi, isim, saç/sakal tipini ayarlayın ve devam edin. Başlangıç olarak Britain'ı seçip karakterinizi yaratın ve oyuna girin.

Artık oyundasınız! Karakterinize çift tıkladığınızda karakterinizin paperdoll'u açılacaktır. Paperdolldan çantanızı ve status'e tıklayarak HP (hit points), mana, stamina gibi bilgilerinin yer aldığı status bar'ı açabilirsiniz. Daha sonra bu açtıklarınızı ekranda istediğiniz bir yere yerleştirebilirsiniz.

Status Bar'ınızı açtığınızda aşağıdaki değerleri göreceksiniz:

STR (Strength): Karakterinizin gücünü gösterir. Güç arttıkça, fiziksel saldırılar ile yapılan hasar artar.

DEX (Dextery): Karakterinizin hızını gösterir. Hız arttıkça, vuruş hızı da artar.

INT (Intelligence): Karakterinizin zekasını gösterir. Zeka arttıkça, büyü yapma yeteneği de artar.

HITS (Hit Points): Sağlığınız, yaşam gücünüz. HITS değeriniz 0 (sıfır) olursa, ölürsünüz.

STAM (Stamina): Yorgunluğunuzu gösterir. Başkalarının içinden geçtiğinizde hızla düşer. Stamina'nız 0 (sıfır) iken yürüyemez ve koşamazsınız.

MANA (Mana): Büyü yapma gücünüzü gösterir. Mana'nız yetersiz ise büyü yapamazsınız.

WGHT (Weight): Karakterinizin çantasında ve üzerinde bulunan eşyaların toplam ağırlığını gösterir.

AR (Armor): Karakterinizin üzerindeki giysi veya kalkan gibi parçaların size kazandırdığı karşı tarafa karşı koyabilen güç. Zırh.

GOLD (Gold): Karakterinizin sahip olduğu para miktarı.

ULTIMA ONLINE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri

· İşlemci: 400 MHz Intel Pentium II

· İşletim Sistemi: Windows 98/XP/Vista/7

· Bellek: 128 MB

· Ekran Kartı: 8 MB ekran kartı (DirectX 9.0) uyumlu

· Hard Drive: 1.5 GB depolanabilir alan şeklindedir.

Önerilen Sistem Gereksinimleri

· İşlemci: Intel® Pentium III 1000 MHz or AMD® Athlon 1000 MHz

· İşletim Sistemi: Windows 98/XP/Vista/7

· Bellek: 512 MB

· Ekran Kartı: 64 MB ekran kartı (DirectX 9.0) uyumlu