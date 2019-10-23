Ülkü Park'ta tozu dumana katacaklar!

23.10.2019 11:08

Ulusal statüde düzenlenen Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın final yarışı, Ülkü Park'ta gerçekleşiyor.

TOSFED himayesinde; PWR Balata, RedBull.com, Motul ve King Racing sponsorluğunda, Spor Toto ile Power FM katkılarıyla desteklenen şampiyona, 26 Ekim Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerle başlayacak. Antrenman ve sıralama turlarının ardından en iyi 16 belirlenecek.

PAZAR GÜNÜ NEFESLER TUTULACAK

Motor güçleri 700 beygire kadar ulaşan otomobillerin katılacağı yarışmada, 27 Ekim Pazar günü heyecan tavan yapacak. Burcu Çetinkaya gibi ünlü yarışçıların yanı sıra, yurt dışından da konuk sporcuların katılımıyla yapılacak pilot seromonisinde seyirciler, pilotları ve drift otomobillerini yakından görme fırsatı bulacak. Saat 12.00'de ise nefesler tutulacak ve yarış start alacak. Gün içerisinde ise; Apex Masters ve Ülkü Park resmi Instagram sayfalarını takip eden seyirciler, Drift Taksi çekilişine katılarak yarış araçlarının sağ koltuğuna oturma şansı yakalayabilecekler.

Kaynak: Bültenler