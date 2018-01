Ülkü Ocaklarından Esnaf'a Türk Bayrağı

KAYSERİ(İHA) – Kayseri'de Ülkü Ocakları tarafından esnafa 500 Türk Bayrağı dağıttı. Bayrakların dağıtılması sırasında bir Rus vatandaşının da Türk Bayrağı istemesi dikkat çekti.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Afrin Operasyonuna destek için Sivas Caddesi'ndeki esnafa 500 adet bayrak dağıtıldı. Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak, Mehmetçiğin bu bayrak dalgalansın diye can verdiğini ve her zaman arkalarında olduklarını ifade etti. Başkan Çolak:"Öncelikle Türk Milletine selam ederiz. Buradan Mehmetçiğimizin ve devletimizin arkasında olduğumuzu söylemek istiyorum. Esnafımızın ve iş yerlerimizin ay yıldızlı bayrağımızla donatılması için Sivas Caddesinde bulunan 500 esnafımıza Türk Bayrağı hediye ediyoruz. Biz de bu duyarlılıkla Kayseri'de bulunan ev ve iş yerlerinin Türk Bayrağı ile donatılmasını istiyoruz. Bu bayrak dalgalansın diye Mehmetçiğimiz can veriyor. Mazluma umut olmak için can veriyor" dedi.

Başkan Çolak esnaflara Türk Bayrağı dağıtırken bir Rus Vatandaşın görüp Başkan Volkan Çolak'tan bir Türk Bayrağı istemesi ise dikkat çekti.