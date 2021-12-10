Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Teşkilatından Sayın Valimize Ziyaret - Haberler
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Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Teşkilatından Sayın Valimize Ziyaret

Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Teşkilatından Sayın Valimize Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Sayın Hasan Özarslan ve beraberindeki heyet Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Sayın Hasan Özarslan ve beraberindeki heyet Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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