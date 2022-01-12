İntihar eden Enes Kara'yı ve avukat Dilara Yıldız'ı hatırlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Gelin el ele verelim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

ÖLÜMLERİYLE ÜLKEYİ YASA BOĞDULAR

Akşener, konuşmasında önceki gün bir video çekip intihar eden tıp öğrencisi Enes Kara'yı ve eski nişanlısı tarafından bir restoranda canice öldürülen avukat Dilara Yıldız'ı hatırlattı.

"Artık yeter" diyen İYİ Parti lideri, şu sözlerle iktidara çağrı yaptı: "Daha hayatlarının baharındayken Enes oğlumuzu, Raziye ve Dilara kızlarımızı kaybettik. Enes'i aynı Fedai öğretmenimiz gibi hapsedildiği umutsuzluğa kurban verdik. Elinden alınan özgürlüğe, en yakınlarından gördüğü umursamazlığa ve yaşamaya zorlandığı hayatın sonucunda çıkışı intiharda bulmasına kahrolduk. Raziye ve Dilara'yı ise ülkemizdeki daha nice genç kadın gibi önü bir türlü alınamayan, alınmak da istenmeyen bir vahşete mahkeme kararlarına rağmen, yetkililerin ısrarla parmağını oynatmadığı, bitmeyen bir şuursuzluğa kurban verdik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yüce Allah, sevenlerine, sabr-ı cemil ihsan eylesin.

"SENİN DE ÜZÜLDÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

Buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; artık yeter, bu ölümlerin durması gerekir. Bu ölümlere benim üzüldüğüm gibi senin de üzüldüğünü biliyorum. Her hafta gençlerimiz, kadınlarımız ölüyor. Ölümlerin ardından tweetler atmak yetmiyor. Gel iktidar-muhalefet el ele verelim kadın ve genç ölümlerini silelim. Yeter ki artık çocuklarımız ölmesin"

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