Ülkemiz Sığınmacılara ve Mültecilere Yönelik Politikalarıyla Tüm Dünyaya Örnek Olmaktadır

Valimiz Mustafa Masatlı İl Göç Kurulu Toplantısına Başkanlık etti.

Valimiz Mustafa Masatlı İl Göç Kurulu Toplantısına Başkanlık etti. Toplantıda Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve çeşitli kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtlarının kesiştiği bir konumda olması sebebiyle, çeşitli nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenler yoğun olarak bu topraklara gelmektedir. Bu durumun bir diğer sebebi de Milletimizin inancımız ve geleneklerimizden gelen bir anlayışla mazlumlara, zor durumda kalanlara kucak açmasıdır.

Türkiye'nin mültecilere ve göçmenlere yaklaşımı tüm dünyaya da örnek olmaktadır. Kendilerini gelişmiş ve çağdaş olarak niteleyen ülkeler kendilerinden olmayan halklara insanlık dışı uygulamalar yapmakta ve hatta onları denizlerde ölüme terk etmektedir. Milletimiz ise tarih boyunca din, dil, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın kendisine sığınan tüm insanlara yardım elini uzatmıştır.

Bizim anlayışımız 'Yaratılanı severim Yaratan'dan ötürü' anlayışıdır. Toplum olarak göçmenleri bahane ederek halkımızı provoke etmeye çalışanlara asla prim vermemeliyiz. Bugünde ülkelerinde yaşanan iç savaş, yoksulluk ve diğer sebeplerle vatanlarını terk eden 5 milyona yakın insana Devletimiz sahip çıkmaktadır.

Bu insanlar Ülkemizde sağlıktan, eğitime kadar çeşitli imkanlardan yararlanmaktadır. Göçmenlerin Ülkemize uyum sağlamları için de başta İçişleri Bakanlığımız ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olmak üzere, çeşitli bakanlıklarımız tarafından birçok proje hayata geçirilmiştir. Bu vesileyle Ülkemizde ve dünyanın birçok yerindeki mazlum halklara sahip çıkan ve onların haklı davalarını tüm dünyaya duyurmak için mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, insanların vatanlarından ayrılmak zorunda olmadıkları ve savaşların yaşanmadığı bir dünya temenni ediyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürü Bülent Sadal tarafından İlimizde ve Ülkemizde misafir edilen topluluklara yönelik düzenlenen uyum çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı. Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirmesiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre