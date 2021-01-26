Ülkay Atmaca: "2021'in rekorların kırıldığı bir yıl olmasını diliyoruz"
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Ülkay Atmaca: "2021'in rekorların kırıldığı bir yıl olmasını diliyoruz"

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:38
Ülkay Atmaca:

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, sektör olarak 2021'den umutlu olduklarını belirterek, "Bu havayı, bu denizi, bu coğrafyayı, bu kültürü, bu lezzeti çok özledi insanlar. 2021 kesinlikle çok daha iyi olacak" dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, sektör olarak 2021'den umutlu olduklarını belirterek, "Bu havayı, bu denizi, bu coğrafyayı, bu kültürü, bu lezzeti çok özledi insanlar. 2021 kesinlikle çok daha iyi olacak" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde tatil yapan turistler, sıcak havayı fırsat bilip sahile geldi. Bazı turistler güneşlenirken bazıları ise çocuklarıyla yürüyüş yaptı. Hava sıcaklığının 20-22 derece hissedildiği ilçede turistlerden bazıları da denize girdi.

"Sağlığın önde olduğu bir yıl başladı"

POYD Ülkay Atmaca, "2020'yi uğurladık, 2021'e geldik. Bugün 2 Ocak ve Antalya'da güzel bir hava var. Hava sıcaklığı 20-22 derecedir. Turistler denize giriyor, sahilde güneşlenenler var. Bu 3 günlük ara konaklama sektörü çok iyi oldu. Yılbaşını evinde geçirmek istemeyenler otelleri tercih etti. Dün ve bugün iyi doluluklar vardı. Hava da gayet iyi gidiyor. 2021'de sağlığın ön planda olduğu, güvenli turizm sertifikasının daha ciddiye alındığı bir yıl başladı. 2021'de azalan vaka ve ölüm sayılarıyla birlikte eskiden olduğu gibi yine rekorların kırıldığı bir yıl olmasını diliyoruz" dedi.

"2021 çok daha iyi olacaktır"

Sektör olarak 2021'den umutlu olduklarını vurgulayan Ülkay Atmaca, "Çünkü aşının bulunması ile aşının göstermiş olduğu performans dünya ve Türk turizmi için çok önemli. Çünkü insanlar, geçen 10 ay boyunca özgürlüğün ve sağlığın ne demek olduğunu daha iyi anladı. Uçuş yasakları, insanların tatile gitmeden önce test yaptıracak olması, döndüklerinde karantinada kalma zorunluluğu gibi nedenlerden dolayı insanlar, tatillerinden vazgeçmişti. Fakat şu an 2 Ocak'ta, 20-22 derece bir hava sıcaklığından bahsediyoruz. Bu havayı, bu denizi, bu coğrafyayı, bu kültürü, bu lezzeti çok özledi insanlar. Bu yüzden 2021 kesinlikle çok daha iyi olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today

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