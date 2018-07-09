Yeni kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Mehmet Cahit Turan kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Mehmet Cahit Turan ile ilgili tüm merak edilenler.

MEHMET CAHİT TURAN KİMDİR?

29 Nisan 1960 Trabzon doğumlu olan Mehmet Cahit Turhan, 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi. Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başladı. 1986 yılında Karadeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Cahit Turhan, aynı Bölge Müdürlüğünde 1988 tarihinde Büro Mühendisi, 1990 tarihinde Kontrol Mühendisi, 1994 tarihinde Çatalca Köprülü Kavşağı (TEM) Çatalca Arası Bağlantı Yolu Otoyolu Yapım Kontrol Şefi görevlerine atandı.

KARAYOLLARINDA BAŞLAYAN KARİYER

1 Nisan 1997 tarihinde Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde Otoyolu Bakım İşletme Başmühendisi, 1998 tarihinde Otoyolu Yapım Başmühendisi, 1999 tarihinde de İstanbul 17. Bölge Müdür Yardımcısı görevlerine atanan Mehmet Cahit Turhan, 2002 yılında aynı Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü olarak görevlendirildi ve 2003 tarihinde bu göreve vekaleten atandı.

2003 yılında görevlendirildiği Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Daha sonra 2005 tarihinde asaleten Genel Müdür olan Mehmet Cahit Turhan, vekaleten yürüttüğü Karayolları Genel Müdürü 2006 yılında asaleten atandı.

Son olarak Cahit Turhan Turan Cumhurbaşkanı Baş Danışmanlığına getirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, YENİ SİSTEMİN İLK KABİNESİNİ AÇIKLADI

Meclis'te yemin ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni resmen hayata geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

Yemin ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni resmen hayata geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıklamak için kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz.

Demokrasimiz 15 Temmuz gecesi rüştünü ispat etmiştir. 16 Nisan halk oylaması ve 24 Nisan seçimleri demokrasimizin sandıkta reüştünün en üst düzey ispatı olmuştur.

Dünyada eşi benzeri olmayan bir seçim gerçekleşmiştir.

İradesini sandığa yansıtan 50 milyonu aşkın vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle çalışmaktan memnuniyet duyacağız.

İŞTE YENİ KABİNE:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay.

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk.

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum.

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez.

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu.

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu.

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk.

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy.

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank.

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli.

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan.

Savunma Bakanı: Hulusi Akar.

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan.