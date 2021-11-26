ORDU (Habermetre) - Ulaştırma Onbaşı ASLAN, son yolculuğuna uğurlandı…

İlimiz Pınarhisar 1. Ordu Komutanlığı Tatbikat Kontrol Merkezi Destek Bölüğü emrinde görevli iken 23. 11. 2021 günü Pınarhisar/ Karıncak mevkiinde gitmiş olduğu görevden dönerken meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak tedavi gördüğü Kırklareli Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde 25 Kasım 2021 Perşembe günü hayatını kaybeden Ulaştırma Onbaşı Rıfat ASLAN' ın cenazesi Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in katılımıyla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Balıkesir iline son yolculuğu için uğurlandı.

Vali BİLGİN, askerimizin ailesine baş sağlığı dileklerinde bulunarak, taziyelerini iletti.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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