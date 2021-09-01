Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan toplu sözleşme dönemini değerlendirdi Açıklaması

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, hizmet kollarında, TCDD ve Devlet Hava Meydanlarında, Ulaştırma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında aldıkları kazanımlarla önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, hizmet kollarında, TCDD ve Devlet Hava Meydanlarında, Ulaştırma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında aldıkları kazanımlarla önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Çalışkan, Malatya'daki bir otelde düzenlenen Ulaştırma Memur-Sen Bölgesel Teşkilat Toplantısında yaptığı konuşmada, 6. dönem toplu sözleşmenin ağustos ayında imzalandığını hatırlattı.

Toplu sözleşme hükümlerinin dışında 3600 ek gösterge ile sözleşmeliye kadro düzenlemesinin 2022 yılı içerisinde yapılması noktasında da aşama kaydedildiğini anlatan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Memur-Sen Konfederasyonu ile Çalışma Bakanlığı bu düzenlemeleri 2022 yılı içerisinde hayata geçirecek. Hizmet kollarımızda TCDD ve Devlet Hava Meydanlarında, Ulaştırma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında aldığımız kazanımlarla önemli bir noktaya geldik. Hizmet kolumuzda koruyucu giyim yardımının tüm kurumlarımızda alınmasını sağladık, genel müdürler ve kurum yetkilileriyle bu kazanımın 2022 yılı itibariyle hayata geçmesi için bu aylarda görüşmeleri yapacağız."

Devlet Hava Meydanlarında ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde havacılık tazminatının yüzde 50 oranında arttırılmasını ve demiryollarında gece tazminatlarının 200 liraya çıkmasını sağladıklarını dile getiren Çalışkan, "Mesai ücretlerini Devlet Hava Meydanları ile Demiryollarında 4 katına çıkarılmasını sağladık. Sözleşme ikramiyesinin 3 ayda 400 liraya çıkması sağlandı, bu ikramiyeden sendikalı personel yararlanacaktır, bu aylık 100 lira seyyanen zam anlamına gelmektedir. Güvenlik görevlilerimizin 8 puanlık yaklaşık 150 lira ek ödeme artışı sağladık. Hızlı tren makinistlerimizin tazminatlarını yükselttik. Başarılı bir toplu sözleşme imzaladık."

Toplu sözleşmede genel kazanımları artırdıklarına işaret eden Çalışkan, geniş bir kesimin sözleşmeden memnun olduğunu düşündüklerini vurguladı,

Toplantıya Ulaştırma Memur-Sen genel başkan yardımcıları Murat Olgun, İbrahim Uslu, Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Adak ile Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Van, Şırnak, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'ın şube yönetimleri ile ilçe ve işyeri temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş