Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçilerle iftar yaptı

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçilerle iftar yaptı Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu 6'ncı kesimi olan Akyazı Şantiyesi'nde bulunarak işçiler ile birlikte iftar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu 2 aylık süreçte tabi ki siz...

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçilerle iftar yaptı

SAKARYA - Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu 6'ncı kesimi olan Akyazı Şantiyesi'nde bulunarak işçiler ile birlikte iftar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu 2 aylık süreçte tabi ki siz çalışanların hayatı, yaşam biçimi ve sosyal mesafe anlayışımız değişti. Onlara dikkat ederek güzel ve özverili bir çalışma yürütüyorsunuz hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 aracın yan yana aynı anda geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olacak olan ve yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu 6'ncı kesim Akyazı Şantiyesi'nde bulunarak işçiler ile birlikte iftar yaptı. Yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonrasında şantiye içerisinde kurulan masadaki yerini aldı. Burada işçiler ile sohbet eden Karaismailoğlu, ezanın okunmasıyla birlikte çalışanlarla beraber orucunu açtı.

Çalışmalardan dolayı işçilere teşekkür eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı kesiminde bulunan şantiyedeki arkadaşlarımız ile iftar yapacağız. 2 aydan beri malum salgın hastalığı sürecinden geçiyoruz, Mayıs ayı ile birlikte bu hastalığı bertaraf ederek normal hayata dönmenin planlarını yapıyoruz. İnşallah işimizi, gücümüze daha sağlıklı şekilde devam edeceğiz. Bu 2 aylık süreçte tabi ki siz çalışanların hayatı, yaşam biçimi ve sosyal mesafe anlayışımız değişti. Onlara dikkat ederek güzel ve özverili bir çalışma yürütüyorsunuz hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonuçta sizlerde kutsal bir görev yapıyorsunuz, hepimiz çalışma arkadaşıyız, aynı yolda hizmet ediyoruz. O yüzden bu çalışmalarımızda bittikten sonra ve virüsü de inşallah Mayıs ayında atlattıktan sonra yine şantiye ve arazide hep beraber en güzel şekilde çalışmalar yapıp, işimizi en güzel şekilde bitirerek vatandaş ve milletimizin hizmetine açacağız. Hepinize iyi niyetiniz, çalışma ve özverinizden dolayı teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde tekrar birlikte olmak üzere" dedi.

Kaynak: İHA