Ulaştırma Bakanı Açıkladı: İstanbul Havalimanı'nda 30 İşçi Hayatını Kaybetti

2019 bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapımında 30 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

27 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 13 Şubat 2018 tarihinde yapılan açıklamada üçüncü havalimanı inşaatında 27 işçinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nin yürüttüğü 3. Havalimanı İnşaatında, çalışmaların başladığı Mayıs 2015 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 emekçimiz hayatını kaybetmiştir.

BAKAN AÇIKLADI: HAVALİMANI İNŞAATINDA 30 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu açıklamanın ardından dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nunda Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan açıklamada 30 işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Resmi açıklamalara göre inşaat çalışmalarına hız verildiği son 9 ayda havalimanında 3 işçi hayatını kaybetmiş oldu.