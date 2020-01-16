UlaşımPark'tan AÖF için ek sefer hizmeti

16.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:55

UlaşımPark, AÖF güz dönemi dönem sonu sınavına girecek öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamadan sınav yerlerine ulaşması için ek sefer hizmeti verecek.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi koordinasyonunda hizmet veren UlaşımPark, 18 ve 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu (final) sınavı için 16 farklı sefer düzenleyerek sınava girecek öğrencilerin Umuttepe'ye ulaşımını sağlayacak. Bu kapsamda toplam 16 farklı noktadan alınan öğrenciler, Umuttepe'ye ulaştırılacak.



Cumartesi ve Pazar günü yapılacak uzatma seferleri; 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650, olarak belirtildi. Normal seferlerine devam edecek olan hat 10 ve 755 numaralı hat ile de vatandaşlar, Umuttepe'ye ulaşımını sağlayacak. Saat 17.00'e kadar gerçekleştirilecek seferlerle öğrenciler Umuttepe'ye aktarmasız ulaşım sağlayacak. Saat 17.00'den sonra belirtilen uzatma hat numaraları normal seferlerine devam edecek.



Birçok farklı noktanın kesişmesini sağlayan ve tramvay istasyonu yanında bulunan hat 10, ( tramvay otogar istasyonu yanı) 15 dakikada bir sefer düzenleyecek. Sınava girecek öğrenciler tramvayla otogar istasyonuna gelerek hat 10 ile de rahatlıkla Umuttepe'ye ulaşım sağlayacak. Ek seferler E-Komobil'den de anlık kontrol edilebilecek.



Öğrencilerin sınava sorunsuz katılabilmeleri için yetkililer tarafından önceden tüm önlemler alındı. Öğrenciler tarafından E-Komobil'den anlık kontrol edilecek otobüsler, yetkililer tarafından da araç içi kameralarla anlık kontrol edilerek yolcu yoğunluğu durumuna göre ek sefer ilavesinin yapılacağı da belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA