Ulaşım esnafına verilen yakıt desteği 31 Mayısa kadar uzatıldı
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Ulaşım esnafına verilen yakıt desteği 31 Mayısa kadar uzatıldı

12.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:43
Ulaşım esnafına verilen yakıt desteği 31 Mayısa kadar uzatıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı devam toplantısı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı devam toplantısı yapıldı. 27 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda ulaşım esnafının mağduriyetinin giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yakıt desteği 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın ikinci oturumunda 27 gündem maddesini görüştü. Meclis Başkan Vekili Deniz Filiz'in başkanlık ettiği toplantının açılışında, İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve ardından büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı'nı okundu.

Toplantıda, toplu taşıma esnafının pandemi nedeniyle günlük taşınan yolcu sayısında yüzde 50 oranında yolcu kaybı yaşaması ve gelirinin azalması nedeniyle daha önce alınan yakıt desteği kararının uzatılması kabul edildi. Ulaşım esnafının mağduriyetinin giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yakıt desteği 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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