Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

12.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:30

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yenikarahisar Mehmet Ali Demet İlk/Ortaokulu'nda açılan ve 17 kursiyerin katıldığı kursta müdürlüğümüz hayvan yetiştiriciliği öğretmenimiz Egemen Tuncay tarafından eğitim verilecektir. Kursumuz 3 Mart'a kadar devam edecek, 104 saat sürecek." diye konuştu.

Coşgun, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verileceğini belirtti.

Kaynak: AA