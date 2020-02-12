Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı
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Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

12.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:30
Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

'ın Ulaş ilçesinde Müdürlüğü tarafından sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Mehmet Ali Demet İlk/Ortaokulu'nda açılan ve 17 kursiyerin katıldığı kursta müdürlüğümüz hayvan yetiştiriciliği öğretmenimiz Egemen Tuncay tarafından eğitim verilecektir. Kursumuz 3 Mart'a kadar devam edecek, 104 saat sürecek." diye konuştu.

Coşgun, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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