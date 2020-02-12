Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yenikarahisar Mehmet Ali Demet İlk/Ortaokulu'nda açılan ve 17 kursiyerin katıldığı kursta müdürlüğümüz hayvan yetiştiriciliği öğretmenimiz Egemen Tuncay tarafından eğitim verilecektir. Kursumuz 3 Mart'a kadar devam edecek, 104 saat sürecek." diye konuştu.
Coşgun, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verileceğini belirtti.