Ulaş'ta Öğrenciler Camide Buluşuyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 'Gönüller Bir Olsun' projesi kapsamında haftanın 5 günü camiye gelen öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Yaklaşık 3 ay önce Ulaş İlçe Müftülüğü Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer tarafından 'Gönüller Bir Olsun' sloganıyla başlatılan hafta içi 5 gün akşam namazıyla, yatsı namazı arasında; puanlama usulüne göre, kursa gönüllü olarak katılan öğrencilere Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen programla çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Yılmaz,"Bu proje Namaz Ağacı ismi ile başladı. Bu proje hakikaten çok da güzel sonuçlar alınan projeydi. Daha sonra öğrencilere hediyelerini de verdik. Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer hocamın da desteğiyle akşam vaktinde camiye gelen öğrencilerimizin akşam ile yatsı namazı arasında program yapmasıyla proje ayrı bir hale dönüştü. Bende ara sıra bu programlara katılıyorum özellikle yatsı namazında ve diğer vakitlere gelen arkadaşlarımızı da görüyorum hakikaten camilerimiz şenleniyor öğrencilerimiz camilere geliyor. İmam arkadaşlarımız Onlara hem Kur'an öğretiyor dini bilgiler veriyor hem de burada bu havayı teneffüs ediyorlar. Biz bu projeyi tüm köylerimize tüm camilerimizde de gerçekleşmesini arzuladık. Bununla ilgili diğer imam arkadaşlarımızda kendi muhitlerinde imkanlar çerçevesinde bunu başlatarak çalıştılar. Ben her zaman şöyle düşünüyorum camilerimizi hayatımızın merkezine almalıyız. İnşallah genç arkadaşlarımız buraya geldikçe camilerimiz şenlenecek ve biz geleceğe daha umutla bakacağız." dedi.

Yapılan değerlendirme neticesinde kurs birincisi olan Ahmet Berat Öztürk'e bisiklet hediye edildi. Kursu 2'nci ve 3'üncü bitiren öğrencilere çeyrek altın hediye edilirken, kursa katılan her öğrenciye ayakkabı ve forma hediye edildi.

İlçe Müftüsü İzzet Kendir, projeye katkılarından dolayı Cami İmam Hatibi Bilal Başer'e teşekkür belgesi verdi. - SİVAS