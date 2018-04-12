Ulaş'ta Kursiyer Öğrencilere Ücretsiz Kitap Dağıtıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na (DYK) katılan öğrencilere kaynak kitaplar dağıtıldı.

Ulaş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilen ve farklı derslerde 684 adet test ve konu anlatımlı soru kitapları ortaokul ve lisede eğitim gören öğrencilere verildi.

Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu'ndaki kitap dağıtımına katılan Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kaynak kitaplar sayesinde öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Öğrencilerden daha çok çalışmalarını isteyen Yılmaz, "Genelde öğretmenlerimiz konuları ayrıntılı bir şekilde anlatıyor ancak ülke genelinde yapılan sınavlar test tekniği ile yapıldığından ve öğrencilerimizde çok fazla soru çözemediğinden diğer öğrencilerle rekabet edemiyorlar.

Kurslara gelen öğrencilere dağıttığımız kitaplar sayesinde hem konular tekrar edilecek hem de çok sayıda soru çözerek test tekniği gelişeceğinden öğrencilerimiz Türkiye sıralamasında başarılar elde edecektir." dedi.

Yılmaz, kitapların temini noktasında katkı sağlayan mesai arkadaşlarına ve kırtasiyeci Ramazan Mert ile Aytaç Aslan'a teşekkür etti.