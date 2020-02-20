Ulaş'ta "köy odası sohbeti" düzenlendi
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Ulaş'ta "köy odası sohbeti" düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "köy odası sohbeti" programı düzenlendi.

20.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:58
Ulaş'ta

'ın Ulaş ilçesinde "köy odası sohbeti" programı düzenlendi.

Ekincioğlu Köy Konağında düzenlenen programda, Ulaş Kaymakamı Akköz, vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy odası kültürünün hatırlanması ve canlı tutulması amacıyla düzenlenen programın önemli olduğunu söyleyen Akköz, "Kurum amirlerimizle birlikte köylülerimizle bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını yerinde dinlemek istedik. Unutulmaya yüz tutmuş köy odası sohbet ve eğlenceleri geleneğini sürdürmek için bu etkinliği yapıyoruz." dedi.

Etkinlikte köyün gençleri unutulmaya yüz tutmuş yöresel oyunlar oynadı.

Kaynak: AA
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