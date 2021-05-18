Ulaş'ta Kovid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı
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Ulaş'ta Kovid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı

Ulaş'ta Kovid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Cengiz Nayman başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Burak Öztürk, Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila ile İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz katıldı.

Toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma, toplu taşıma, iş yerlerinin faaliyetleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İlçe halkının tedbirlere uyduğu için vaka ve hasta sayılarında ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Nayman, "Hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi için kademeli normalleşme sürecinde de çalışmalar titizlikle devam edecek. Uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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