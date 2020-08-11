Ulaş'ta asfalt yama çalışmaları devam ediyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

Yenikarahisar Mahallesi'ndeki asfalt yama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, "Çukurlar ve bozuk satıhları doldurarak yolların bakım ve onarımını yapıyoruz. Hava şartları uygun olduğu müddetçe imkanlarımız dahilinde yama çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

Mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı İlbey'e teşekkür etti.

Kaynak: AA