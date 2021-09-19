Ulaş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Alparslan Sözen ve Belediye Başkanı Turan İlbey, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Sözen, Kıbrıs Gazisi Servet Kaya'yı makamında kabul etti.

Sözen, "Eğer bu topraklarda bugün huzurlu, mutlu ve özgürce yaşıyorsak bunun bir bedeli oldu. Bu bedel Türk tarihi boyunca ödendi. Gazilerimiz ve şehitlerimiz Cumhuriyetimizin temel taşlarıdır." dedi.