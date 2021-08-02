Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'ın mutlu günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'ın mutlu günü

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'ın mutlu günü
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, Kaymakam adayı Fatmagül Aydın ile hayatını birleştirdi.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, Kaymakam adayı Fatmagül Aydın ile hayatını birleştirdi.

Kayseri'de bir düğün salonundaki törene katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, genç çifte mutluluklar diledi.

İki aileye de hayırlı uğurlu olsun dileklerini ileten Günaydın, "Aziz milletimiz için aile kurumu çok önemlidir. İstikbal ve istiklalimiz için aziz milletimizin güçlü ailelere ihtiyacı vardır. Biz de bugün inşallah güçlü ve hayırlı ailenin temelin atıyoruz." diye konuştu.

Düğün törenine genç çiftin aileleri, Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, Sivas İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Son dakika: Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba öldü
Son dakika: Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba öldü
Nişan töreninde ağırlığı kaldıramayan ahşap balkon çöktü, 13 davetli yaralandı
Nişan töreninde ağırlığı kaldıramayan ahşap balkon çöktü, 13 davetli yaralandı
Dolmuş bekleyen kızı arkadan taciz ettiği iddia edilen kişi çevredekiler tarafından linç edilmek istendi
Dolmuş bekleyen kızı arkadan taciz ettiği iddia edilen kişi çevredekiler tarafından linç edilmek istendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Tuğba Özay Haluk Levent Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'ın mutlu günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:06:23. #1.14#

title