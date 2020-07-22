Ulalar yerleşkesi hizmet binasının bodrum katı spor kompleksi olacak Erzincan'ın Ulalar Beldesindeki belediyeye ait hizmet binasının bodrum katı spor kompleksine dönüştürülecek.

Erzincan'ın Ulalar Beldesindeki belediyeye ait hizmet binasının bodrum katı spor kompleksine dönüştürülecek.

Tamamen belediye bünyesinde faaliyet gösterecek olan spor kompleksi ücretsiz ve randevu sistemiyle vatandaşın hizmetine sunulacak.

Başlangıçta fitness, pilates, masa tenisi, bocce ve dart branşlarında faaliyet gösterecek olan spor kompleksinde vatandaşların taleplerine göre alt yapısı hazırlanmış olan tekvando, karate, boks ve dağcılık sporu branşları da açılacak ve açılan tüm branşlar eğitmenler gözetiminde faaliyet gösterecek. Spor kompleksinin içinde kullanılan malzemelerin büyük bir çoğunluğu belediye bünyesinde bulunan ve kendi üretimi olan malzemelerden oluşturuldu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Belediyemizin mücavir alanları içerisinde bulunan Ulalar yerleşkemizde çok amaçlı spor salonumuzun son hazırlıkları tamamlanmak üzere. Bu vesile ile ziyaretimiz esnasında kalan eksik ve aksaklıkları gidermek üzere gerekli talimatlar verilmiştir. En kısa zamanda halkımızın hizmetine açılacak olan spor salonunun iyi günlerde kullanılmasını, virüs dolayısıyla dikkat edilmesi gereken konulara hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum. Erzincan denkleminde çok amaçlı spor salonları çoğaldıkça ve insanımızın bu konulara rağbeti arttıkça zamanlarını daha iyi değerlendireceği ve bununla birlikte daha sağlıklı gelecek elde edeceği kanaatimiz tamdır. Bu vesile ile Erzincan'ın muayyen yerlerinde çok amaçlı spor salonları açmayı şimdiden hedefliyoruz planlarımız arasında. Bunun için de imkan olan mahallelerde bunlar mutlaka gerçekleştirilecektir. Çok amaçlı spor salonumuzda bu faaliyetler devam ederken. Belediyemize ait elemanlar tarafından takip edilecek gerektiğinde pandemi dolayısıyla sıkışıklık yaşanmaması için randevu sistemiyle bu hizmet verilecektir" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA