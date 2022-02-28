Ukraynalılar yakaladıkları yağmacı Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı - Haberler

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Ukraynalılar yakaladıkları yağmacı Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 5. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna'da orduya destek olan halk, sokaklarda Rus askerleri ile çatışıyor. Bölgeden gelen bir görüntüde, Ukraynalı vatandaşların yağmacı olduğunu öne sürdükleri bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladığı görülüyor.

Ukrayna'da halk, Rusya işgalinin beşinci gününde de Rus birliklerine karşı direnmeye devam ediyor. Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ordu ile birlikte mücadele ediyor.

MÜZAKERELER BAŞLADI

Dünyadan yapılan çağrılar üzerine Rusya ve Ukrayna'dan birer heyet bugün Belarus'ta müzakereler için aynı masaya otururken, bölgeden gelen bir video gündem oldu.

Ukraynalılar yakaladıkları yağmacı Rus vatandaşını ağaca bağladı

AĞACA BAĞLADILAR

Videoda, Ukraynalıların Nikolayev kentinde yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladığı görülüyor. O anların devamında neler olduğu, Rus vatandaşının akıbeti ise henüz bilinmiyor.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ukrayna, Rusya, Rus, Yerel, Dünya, Güncel, Haberler

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