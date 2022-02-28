Ukraynalılar yakaladıkları yağmacı Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı

Ukrayna'da halk, Rusya işgalinin beşinci gününde de Rus birliklerine karşı direnmeye devam ediyor. Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ordu ile birlikte mücadele ediyor.

MÜZAKERELER BAŞLADI

Dünyadan yapılan çağrılar üzerine Rusya ve Ukrayna'dan birer heyet bugün Belarus'ta müzakereler için aynı masaya otururken, bölgeden gelen bir video gündem oldu.

AĞACA BAĞLADILAR

Videoda, Ukraynalıların Nikolayev kentinde yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladığı görülüyor. O anların devamında neler olduğu, Rus vatandaşının akıbeti ise henüz bilinmiyor.

İhlas Haber Ajansı - Yerel