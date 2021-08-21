Ukraynalılar söyledi, Yüksekovalılar halay çekti
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Ukraynalılar söyledi, Yüksekovalılar halay çekti

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Kültür Sanat

Ukraynalılar söyledi, Yüksekovalılar halay çekti Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen 2 Ukraynalı turistin, Cengiz Topel Caddesi üzerinde şarkı söylemesini fırsat bilen vatandaşlar halay çekerek yabancı turistlere eşlik ettiler.

Ukraynalılar söyledi, Yüksekovalılar halay çekti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen 2 Ukraynalı turistin, Cengiz Topel Caddesi üzerinde şarkı söylemesini fırsat bilen vatandaşlar halay çekerek yabancı turistlere eşlik ettiler.

7 yıl içinde 34 ülke gezen Ukraynalı iki turist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Çarşı merkezini gezen iki turist, daha sonra ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi'nde şarkı söylediler. Caddede gitar ve darbuka çalan Ukraynalı turistlere, Yüksekovalı vatandaşların yöreye ait halaylar çekerek eşlik etmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Yere bıraktıkları kartonda, 'Dünya turumuza destek verin ve gece kalacak yer lazım' notu dikkat çekerken, 34 ülke gezdiklerini belirten Mykhailo Burshtyn isimli turist, " Bizim için en önemli turlarında biri Türkiye'ydi. Türkiye aslında bizim komşumuz oluyor. Bizde özellikle Türkiye'de farklı kültürleri yaymak için yola çıktık ve geldik. Özellikle böyle yerleri görmek hep hoşumuza gitmiştir. Aslında turistlerin gitmediği yerlere gitmek gerek. Çünkü ilk sen yaşarsın. Bugün burada herkesle iyi anlaştık. İnanların sıcaklığı bizi çok mutlu etti. Son 7 yıldır dünya turu yapıyoruz. Bugün burada hem çaldık hem de oynadık. En güzeli buradaki halk, kendine ait oyunlarla bize eşlik etti. Bu da ayrı bir güzellik" dedi.

Ukraynalılar söyledi, Yüksekovalılar halay çekti
Ukraynalılar söyledi, Yüksekovalılar halay çekti
Ukraynalılar söyledi, Yüksekovalılar halay çekti
Ukraynalılar söyledi, Yüksekovalılar halay çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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