Ukraynalı turistleri Büyükelçi karşıladı

Ukraynalı turistleri Büyükelçi karşıladı Dalaman Havalimanına Ukrayna'dan gelen 189 turisti Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha karşıladı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin ülke vatandaşlarına 'tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısından sonra Ukraynalı turistlerin...

Ukraynalı turistleri Büyükelçi karşıladı

Dalaman Havalimanına Ukrayna'dan gelen 189 turisti Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha karşıladı

MUĞLA - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin ülke vatandaşlarına 'tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısından sonra Ukraynalı turistlerin Muğla'ya gelişleri devam ediyor.

Dalaman Havalimanına bugün 189 Ukraynalı turist gelirken, gelen Ukraynalı turistleri Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Amdrii Sybiha, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve Anex Tour Dalaman Bölge Kontrat Müdürü Mustafa Özden karşıladı.

Uçaktan iniş sonrası pasaport işlemleri için gişelere yönelen Ukraynalı turistler 112 Sağlık ekipleri tarafından sabit cihaz ile ateşleri ölçüldü. Pasaport işlemlerini tamamlayan Ukraynalı turistler buradan tatillerini geçirecekleri otellere hareket ettiler.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko'nun geçen günlerde Antalya'da bir araya gelerek Türkiye'nin salgın sürecinde turizme hazır olduğu açıklanmıştı. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Amdrii Sybiha, geçen yıl Türkiye'ye 1 milyona yakın Ukraynalı turist geldiğini belirtirken, Türkiye'de Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Büyükelçi Sybiha, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Ukraynalı vatandaşlarını tatil için Türkiye'yi tercih etmelerini açıkladığını da belirten Büyükelçi, Türkiye'yi bu yıl geçen yıldan daha fazla Ukraynalı turistin ziyaret edeceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN