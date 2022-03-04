Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay

Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler, başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan insanlar tarafından merakla takip ediliyor. Önceki gün iki ülke arasında gerçekleştirilen müzakerelerde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes sağlanması yönündeki anlaşma, biraz olsun umut verdi.

TÜRK VATANDAŞIN DESTEĞİ MORAL OLDU

Savaş bölgesinde bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'deki bir vatandaş ile Ukraynalı turist arasında geçen diyalog, sosyal medyada viral haline geldi. Kapalı çarşıda Ukraynalı turistle karşılaşan Türk vatandaşı, yarı İngilizce yarı Türkçe savaşa karşı olduğunu iletmeye çalıştı.

"İNŞALLAH GOOD"

Videodaki vatandaş, turiste şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna? İnşallah good. İnşallah good. Türkiye friends. Putin mi nedir, valla problem ya. İnşallah barış olur.

KARŞILIĞINDA TEŞEKKÜR ETTİ

Bu sırada Ukraynalı turistin de iyi dilekleri nedeniyle Türk vatandaşına teşekkür ettiği görüldü. Söz konusu anlar sosyal medyada binlerce görüntülenme aldı.