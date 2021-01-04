Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir

Muğla'da yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde cansız bedeni bulunan Ukraynalı Kristina Novytska'nın, 'Ölümle Yaşam Arasında' isimli filmden etkilenip aynı yöntemle intihar ettiği üzerinde duruluyor. Evin kapısının arkadan kilitli olması da intihar ihtimalini güçlendiriyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş, ağzı bez parçaları ile tıkanmış halde cansız bedeni bulunan, eve giriş kapısının arkadan kilitli olması nedeniyle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ukraynalı Kristina Novytska'nın ölümünde yeni bir detay ortaya çıktı.

FİLMDEN ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Novytska'nın izlediği 2003 yapımı 'Ölümle Yaşam Arasında' isimli filmden etkilenip, aynı yöntemle intihar ettiği üzerinde duruluyor. Filmdeki gibi ağzına koli bandı yapıştırmak yerine bez parçaları tıkadığı belirlenen Novytska'nın evinde ip haline getirdiği poşetler de bulundu. Genç kadının, daha önce poşetten yaptığı ip ile intihar etmeyi denemiş olabileceği değerlendiriliyor.

CENAZESİ UKRAYNA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan Kristina Novytska'nın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün gece annesi Helina Novytska tarafından alınıp, memleketi Ukrayna'ya götürüldü. Genç kadına, ülkesinde de otopsi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ