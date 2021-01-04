Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir
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Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir

04.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:08

Muğla'da yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde cansız bedeni bulunan Ukraynalı Kristina Novytska'nın, 'Ölümle Yaşam Arasında' isimli filmden etkilenip aynı yöntemle intihar ettiği üzerinde duruluyor. Evin kapısının arkadan kilitli olması da intihar ihtimalini güçlendiriyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş, ağzı bez parçaları ile tıkanmış halde cansız bedeni bulunan, eve giriş kapısının arkadan kilitli olması nedeniyle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ukraynalı Kristina Novytska'nın ölümünde yeni bir detay ortaya çıktı.

FİLMDEN ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Novytska'nın izlediği 2003 yapımı 'Ölümle Yaşam Arasında' isimli filmden etkilenip, aynı yöntemle intihar ettiği üzerinde duruluyor. Filmdeki gibi ağzına koli bandı yapıştırmak yerine bez parçaları tıkadığı belirlenen Novytska'nın evinde ip haline getirdiği poşetler de bulundu. Genç kadının, daha önce poşetten yaptığı ip ile intihar etmeyi denemiş olabileceği değerlendiriliyor.

Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir

CENAZESİ UKRAYNA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan Kristina Novytska'nın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün gece annesi Helina Novytska tarafından alınıp, memleketi Ukrayna'ya götürüldü. Genç kadına, ülkesinde de otopsi yapılacağı öğrenildi.

Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

Haber Yorumları (12)
HİÇ YEMEDİM: hiç yemedim
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DELİBAL: Ne intiharı saçmalamayın. Milletin aklıyla alay ediyorlar resmen. Sandalyede elleri arkadan bağlı kafasinda poşet var. Neymiş efendim kapı içeriden kilitliymis. Yahu burası villa. Camdan çıkar balkondan girer çıkar tırmanır üst kattan girer çıkar. Hadi hepsini geçtim diyelim imkansiz girilmiyor i villaya kapı harici veya cikilamiyor diyelim. Çok saçma da neyse. Arkadaş yedek anahtar olur adam diğer anahtarı içeriden üzerinde bırakır. Kapıyı çekip dışarıdan yedek anahtarla kilitler gider. Ben anlamadım böyle illa intihar etti diye tutturulmasina. Evin dışında sitenin çevresinde hatta belki evin içinde kapısının önünde hiç mi kamera yok. Böyle lüks bir villa sitesinde imkansız. Böyle intihar etti demek yerine önce bir araştırın kameralara bakın. Yoksa bu cinayeti işleyen de Umitcan Uygun gibi biri mi. He öyleyse söyleyin ailesine zaten birşey çıkmaz kesin intihardır boşuna ugrasmasinlar.
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ATİLLA: kodamanlardan biri öldürmüştür. yukarda adamları varsa ortaya çıkmaz. intihar der geçerler. üstü örtülür.
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